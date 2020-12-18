شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: «الفار» فاشل في مصر ويجب إلغائه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن تقنية الفيديو في الدوري المصري فاشلة بكل المقاييس، ويجب إلغائها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «كمونة»، في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الفار فاشل في الدوري المصري، بسبب استخدامه بشكل خاطيء من جانب التحكيم، ففى أوروبا يستخدمونه بشكل صحيح، وهو من أهم عناصر اللعبة في الخارج لأنه أصبح ناجح».
وأضاف: «فى بعض المباريات والحالات نجد الحكام يتخذون وقتًا طويلًا في إصدار القرار بعد الرجوع للفار، وهذا لا يحدث مطلقا في الدوريات الأخري».
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