شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعتذر لجمهور الإسماعيلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود دونجا، لاعب ارتكاز الإسماعيلى، عن أسفه وزملائه بعد تعادلهم مع الإنتاج، وفقدان نقطتين في الجولة الثانية للدوري.
وقال «دونجا»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: «أود أن أتقدم بإعتذار للجماهير التي نقدر مدى حزنها على النتيجة، فنحن نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجي إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى».
وأختتم حديثه قائلًا: «الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق في جميع المسابقات التي يشارك بمنافستها».
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