شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي يغيب عن الإسماعيلي لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأكد غياب عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى عن مواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، في ثالث جولات مسابقة الدوري المحلي. وكشفت الأشعة تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة راحة لاتقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات. وتعادل الإسماعيلى أمس مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل منهما والتى على إثرها تعرض جناح الفريق بجانب عماد حمدى للاصابة. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرحمن مجدي يغيب عن الإسماعيلي لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.