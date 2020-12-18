شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي الأجمل في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل «3-3» هي الأجمل في بطولة الدوري حتى الآن.

وقال «حمزة» في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «رغبة الفوز لدي الفريقين كانت كبيرة للغاية بعد النتيجة السبية التي حققوها في الجولة الأولي والمباراة كانت ممتعة للغاية والأهداف زينت اللقاء بشكل جيد».

وأضاف: «هدف عبدالرحمن مجدي رائع وجميع الأهداف مميزة ونتمني أن تخرج كافة المباريات مثل هذا اللقاء وأتمني من كل المدربين أن يكون لديهم الطمع في تحقيق الفوز».