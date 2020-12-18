رسميا.. تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة بديلا لعمرو الجنايني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. كان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

وقرر فيفا تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة اتحاد الكرة حتى 31 يناير المقبل، لاستكمال المهام التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.