قمصان: حققنا عدة مكاسب من مباراة المحلة.. وتركيزنا الآن على سونيديب

أوضح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق غزل المحلة، بعد أن تصدر مسابقة الدوري، واطمئن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقي، وقال قمصان في تصريحات نلقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن غزل المحلة كان خصمًا قويًّا ونجح في الحصول على العديد من الفرص التي شكلت خطورة، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في تحقيق الفوز وأهدروا العديد من الفرص التي لاحت لهم، على الرغم من وجود عدد من الغيابات لظروف الإصابات.

وأشار إلى أن البدلاء الذين شاركوا في المباراة ظهروا بصورة طيبة، وهو ما يعزز من المنافسة بين الجميع، خاصة أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة في الموسم، ويحتاج إلى توافر العناصر الجاهزة في أي وقت.

وأكد أن تركيز الفريق انتقل مباشرة إلى التحضير لمواجهة سونيديب، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق ظهر غدٍ السبت على أن يسافر الأحد.

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى النيجر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات السفر مما يسهم في الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.