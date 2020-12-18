شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصف محمد شريف بالولد الذهبي بعد هدفي غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لمحمد شريف لاعب القلعة الحمراء من مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري معلقة عليها :" الولد الذهبي" خاصة بعد تسجيله هدفين فى مرمى زعيم الفلاحين فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

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وحقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

تشكيل الفريقين

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.