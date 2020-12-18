شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الشباب: تقدمنا باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى حول الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب، إن هناك العديد من المتغيرات المتعلقة بكورونا أثرت بشكل كبير فى منتخب مصر للشباب.

وأضاف الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن التحاليل والمسحة للاعب بمنتخب مصر للشباب أحمد نبيل أظهرت سلبيتها من فيروس كورنا، لافتا إلى أننا تقدمنا باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقي حول أزمة منتخب الشباب فى تونس.

وطمئن الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب، الجمهور أن جميع لاعبى المنتخب المصرى فى تونس بخير، وتم إجراء مسحة جديدة لهم من قبل الاتحاد الأفريقيى.