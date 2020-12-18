مدرب الأهلي: حققنا النقاط الثلاث لكن منحناهم الفرص.. وطاهر غاب للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كيفن جونسون المدرب المساعد للأهلي بأن الفريق تمكن من الفوز بالنقاط الثلاث غير أنه منح غزل المحلة العديد من الفرص في اللقاء كانت يمكن أن تسمح لهم بالعودة.

وقال جونسون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على غزل المحلة: "أحرزنا 3 أهداف جيدة، لكننا منحناهم الفرصة من أجل العودة في الكثير من الأحيان على الأخص في الشوط الأول حين حصلوا على العديد من الفرصة للتسجيل عن طريق الهجمات المرتدة، لكن الأهم في النهاة أننا تمكنا من الفوز بالنقاط الثلاث."

وتابع: "طاهر خرج من المباراة بسبب الإصابة يوم الأربعاء الماضي.. والسولية تعرض للإصابة أيضًا لكنها لم تكن سيئة، واليوم شعر بآلام لكن بسبب أهمية المباريات المقبلة قررنا عدم الدفع به في المباراة والإبقاء عليه على مقاعد البدلاء."

وأضاف: "ما يقوم به الجهاز الفني داخل الفريق هو نفسه العمل الذي يقوم به المدير الفني كفريق عمل بالكامل، وموسيماني كان متواجد بشكل دائم معنا، والفارق الوحيد هو أنه لم يتواجد على مقعد المدير الفني في اللقاء."

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي في الدوري بغياب المدير الفني بيتسو موسيماني الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.