مازن مرزوق يُعلن عبر الخليج 365 استقالته من رئاسة لجنة المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

أعلن مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، تقدمه باستقالته من منصبه.

وأشار مازن مرزوق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجنة المسابقات لظروف خاصة به.

وأتم مرزوق، تصريحاته بالإشارة إلى أنه أخبر وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، باستقالته من منصبه بالجبلاية.

وكان مازن مرزوق قد تولى رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، خلفاً لسابقه حسام الزناتي الذي استقال من منصبه حينها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن أسماء عناصر اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير القادم، برئاسة أحمد مجاهد.