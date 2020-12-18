أول تعليق من أحمد مجاهد على رئاسة "اللجنة الثلاثية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أبدى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها "فيفا"، تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة لإعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

ووجه مجاهد، عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسًا وعضوية كلاً من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه "فيفا" الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.