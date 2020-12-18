الأهلي يمطر شباك المحلة بثلاثية ويعود لصدارة ترتيب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على منافسه غزل المحلة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3 أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري we المصري.

وسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب محمد شريف، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعاد شريف ليسجل الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي إلى 6 نقاط بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا وأسوان في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو دا كوستا - محمد شريف .

ملخص المباراة

الدقيقة 4 هجمة للأهلي لكن محمد شريف لم يلحق بها ويتصدى لها حارس غزل المحلة ثم يقع على الأرض بعد ذلك والجهاز الطبي يدخل لعلاجه

في الدقيقة 10 كهربا يهدر.. تمريرة بينية من محمد شريف ينفرد كهربا بمرمى غزل المحلة لكنه يسددها على يمين حارس غزل المحلة الى خارج الملعب ليهدر هدف محقق للأهلي.

في الدقيقة 16 عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء يسندها أفشة لمحمد شريف لكن دفاع غزل المحلة يتصدى للكرة قبل أن تصل عند لاعب الأهلي.

وجاءت أول هجمة خطيرة لفريق المحلة في الدقيقة 36 عن طريق خالد رسلان الذي قاد هجمة من الناحية اليسري وسدد الكرة بجزار القائم.

وفي الدقيقة 37 أهدر جيرالدو دا كوستا هدفا محققا بعد عرضية من الحانب الأيسر أرسلها علي معلول ليحولها جيرالدو برأسه لكنه لم تستقر في الشباك.

وتؤجم الأهلي سيطرته لهدف أول في الدقيقة 49، عن طريق اللاعب محمد شريف، بعد تمريرة سحرية من اللاعب علي معلول خلف المدافعين لتسلمها شريف ويستغل خروج الحارس في اسكان الكرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وأهدر محمود كهربا هدفا في الدقيقة 51 بعدما استلم الكرة أمام المرمى وسددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة 60 خرج اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا من الملعب ودخل بدلا منه صلاح محسن.

واستطاع اللاعب محمود كهربا احراز الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها محمد شريف برأسه لتصطدم في العارضة لتسقط أمام كهربا الذي سددها بسهولة في شباك المحلة.

وعاد محمد شريف وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 80، بعد خروج خاطيء من حارس المحلة، استغله أفشة في تمريرة الكرة لشريف الذي سدد كرة أرضية متقنة في الشباك.

وأجرى الأهلي تبديل ثنائي بدخول كل من أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان بدلا من محمد شريف ومحمد هاني في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90 خرج كل من حمدي فتحي وأيمن أشرف من ملعب المباراة ودخل بدلا منهما ياسر إبراهيم وأكرم توفيق.