الزمالك يتوج ببطولة الجيزة لناشئين الطائرة

توج فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 سنة ببطولة الجيزة وذلك بعد فوزه على فريق أكتوبر بنتيجه 3 /صفر في اللقاء الذي جمعهما بملعب الإعلاميين بالجولة قبل الأخيرةمن منافسات الدور النهائي للبطولة.
ويخوض الفريق جولته الختامية بالبطولة أمام صيد الدقي مساء الأحد المقبل وتعتبر مجرد تحصيل حاصل .
من جانبه، أشاد حماده مجاهد المدير الفني للفريق بجميع لاعبي الفريق، مؤكدا أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق البطولة.
وأشار مجاهد الي انه يطمح إلى تحقيق العديد من البطولات للزمالك لذا طلب من لاعبيه الاستعداد لبطوله الجمهورية التي لم يتم تحديد مواعيدها حتى الآن.
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