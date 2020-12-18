١٣ حالة كورونا داخل المقاولون العرب من ضمنهم النحاس

ضرب فيروس كورونا نادي المقاولون العرب، بعدما اثبتت المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الخميس، وجود ١٣ حالة إيجابية.
وحسبما علمت الوفد ، خضع لاعبو والجهاز الفني والإداري لمسحة كورونا التي تضمنت ٤٩ فردًا وأثبتت الفحوصات الطبية ، وجود ١٣ حالة مصابة بفيروس كورونا من ضمنهمعماد النحاس المدير الفني ومحمد أبو العلا محلل الأداء، واثنين إداريين هم، حسين عبد الغني ومجدي علي و ٧ لاعبين ، بالإضافة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، الذي تأكد إيجابية عينته منذ أيام.
يأتي ذلك قبل مواجهة المقاولون العرب للنجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويخضع المقاولون العرب لمسحة فيروس كورونا جديدة بعد غد الأحد حسبما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.
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