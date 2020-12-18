غداً.. الأهلي يجري مسحة كورونا قبل السفر الي النيجر

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر. وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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