جونسون يكشف كواليس اصابة عمرو السولية قبل لقاء الأهلي وغزل المحلة

كشف كيفن جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سر غياب طاهر محمد طاهر نجم الفريق عن مباراة غزل المحلة.
وقال جونسون في المؤمر الصحفي عقب نهاية المباراة: " طاهر يشكو من الإصابة منذ أول أمس الأربعاء، لذلك غاب عن هذه المباراة".
وعن اصابة عمرو السولية قالجونسون: " لقد تعرض لاصابة وتعافي منها خلال التدريبات، الا أنه شعر مرة أخري ببعض الألم خلال عمليات الإحماء فقررنا عدم مشاركته كإجراء وقائي".
وأضاف: " نعمل كفريق واحد بفكر واحد وموسيماني كان له دور من خلال مشاركته
حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة بستاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
سجل الثلاثية محمد شريف ومحمود كهربا وشريف في الدقائق 49 و68 و80، ورفع الأهلي رضيده الى 6 نقاط من فوزين متتاليين متساويا مع أسوان وسيراميكا ويتفوق الأحمر بفارق الاهداف، وتجمد رصيد المحلة عند نقطة واحدة.
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