جونسون مدرب الأهلي: واجهنا فريقاً طموحاً وعدلنا الأوضاع في الشوط الثاني

أكد كافين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي علي سعادته بالفوز الذي تحقق علي فريق غزل المحلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وقال جونسون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " واجهنا فريقاً يمتلك الطموح في الشوط الاول، ولم نظهر بالشكلالذي نريده وهو ما منح المنافس القوة خاصة في المرتدات".
وأضاف: " في الشوط الثاني نجحنا في تعديل الأوضاع، وسجلنا أكثر من هدف، نحن اعتدنا علي أن يقدم أي فريق يواجه الأهلي مباراة كبيرة".
وتولي جونسون القيادة الفنية للفريق الأحمر في
حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة بستاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
سجل الثلاثية محمد شريف ومحمود كهربا وشريف في الدقائق 49 و68 و80، ورفع الأهلي رضيده الى 6 نقاط من فوزين متتاليين متساويا مع أسوان وسيراميكا ويتفوق الأحمر بفارق الاهداف، وتجمد رصيد المحلة عند نقطة واحدة.
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