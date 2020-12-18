اخبار سوريا | اعتداء مؤسف على الحكم في مباراة جبلة وتشرين

فرضت أحداث الشغب نفسها والأعتداء على الحكم في مباراة جبلة وضيفه تشرين (1-3) الجمعة في جبلة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة سوريا.

وتابع المباراة أكثر من عشرة الاف متفرج وافتتحها جبلة باداء حماسي أثمر عن هدف السبق عبر هدافه محمود البحر (9 ) قبل أن تتوقف في الدقيقة 24 والكرة في منتصف الملعب عندما أشار الحكم المساعد عقبة حويج إلى وجود خطأ على مدافع جبلة حمزة الكردي الذي ضرب لاعب تشرين علاء الدالي بدون كرة داخل منطقة الجزاء ليعلن الحكم الرئيسي بعد التشاور مع الحكم المساعد عن احتساب ركلة جزاء مع بطاقة حمراء للكردي وسط اعتراضات من لاعبي جبلة وإدارييه.

وقام أحد الإداريين بضرب الحكم حويج ورمى جمهور المضيف الحجارة على أرض الملعب فتوقفت المباراة نحو 20 دقيقة قبل أن تستأنف بتنفيذ ركلة الجزاء لتشرين التي سددها ورد السلامة وتصدى لها حارس جبلة أحمد الشيخ.

وأضاف الحكم 20 دقيقة وقتًا بدل ضائع في ظاهرة لم تشهدها الملاعب من قبل لينتهي الشوط الأول بتقدم جبلة بهدفه الوحيد.

وفرض تشرين أفضلية واضحة في الشوط الثاني مستفيدًا من النقص العددي في صفوف جبلة وأدرك ماهر دعبول التعادل في الدقيقة 48 قبل أن يسجل محمد مرمور هدف التقدم في الدقيقة 66، وأكد علاء الدالي فوز تشرين بهدف ثالث في الدقيقة 78.

ورفع تشرين رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني مقابل 12 نقطة لجبلة في المركز السادس.

وفي حمص حافظ الكرامة على صدارته بفوزه على الحرية 1 – صفر سجله مدافع الحرية حسن مصطفى بالخطأ في مرماه (11 ) ليرفع رصيده إلى 22 نقطة مقابل 5 نقاط للحرية في المركز الحادي عشر.

وفي اللاذقية فاز حطين على الساحل برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها مارديك مردكيان (11 و25 من ركلة جزاء) وأنس بوطة (47) وأحمد الأشقر (61).

ورفع حطين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا مقابل نقطتين للساحل في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي حلب فاز الاتحاد على الفتوة 1-صفر سجله محمد الأحمد (41 ) رافعًا رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع مقابل نقطتين للفتوة في المركز الثالث عشر.

وفي حماه تعادل الطليعة مع الوحدة دون اهداف ليرفع الطليعة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن مقابل 15 نقطة للوحدة في المركز الخامس.

وفي دمشق تعادل الحرجلة مع الشرطة دون اهداف ليرفع الحرجلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل 7 نقاط للشرطة في المركز العاشر