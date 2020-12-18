طاقم حكام من المغرب لمباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز المصري في الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز المصري، ضمن منافسات دور الـ32 الأول من كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الجمعة، أن النادي تلقى إخطارًا رسميًا من (كاف) يفيد بتولي المغربي رضوان جيد الإدارة التحكيمية للمباراة التي ستقام في الإسكندرية يوم 22 من ديسمبر الجاري، بناء على اتفاق مع الجانب الليبي بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

وأضاف سعيد أن جيد سيدير المباراة إلى جانب مساعده لاشين أزاجو وكريا برنيسي، فيما يتولى عادل زاروك مهام الحكم الرابع.

وكان بيراميدز قد وصل إلى المباراة النهائية من النسخة السابقة من كأس الكونفيدرالية، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي صفر / 1.