ملعب الريان المونديالي وافتتاح مثالي في نهائي كأس أمير قطر

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، استاد “الريان” إحدى أيقونات ملاعب كأس العالم 2022، في حفل حضره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء الافتتاح باستضافة الملعب للمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي “السد” و”العربي” في بطولة “كأس الأمير”، بالتزامن مع احتفالات قطر بيومها الوطني.

وتحتفل قطر باليوم الوطني، الموافق 18 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيسها عام 1878، تحت شعار “نحمدك يا ذا العرش”.

وتواجد في حفل الافتتاح أيضًا العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

كما شارك العديد من نجوم الكرة القطرية والعربية والعالمية، على رأسهم سفراء مونديال قطر 2022، بينهم النجم العراقي يونس محمود، والعماني علي الحبسي، وأسطورة الكاميرون صامويل إيتو.

وشهد الحفل وجود أكبر حضور جماهيري منذ أزمة فيروس كورونا، بتواجد 20 ألف متفرج في مدرجات الاستاد.

ويقع الاستاد الجديد غربي قطر، ويتسع لـ 40 ألف متفرج، ويأخذ الملعب شكل الكثبان الرملية، في دلالة على الطابع الصحراوي.

ومن المقرر أن يستضيف استاد “الريان” 7 مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الـ 16.

ومع إعلانه جاهزًا، ينضم “الريان” إلى استادات “خليفة الدولي”، و”الجنوب”، و”المدينة التعليمية”، فيما يجري العمل على إكمال الأربعة المتبقية.

وتستضيف قطر فعاليات المونديال من 21 نوفمبر الثاني إلى 18 ديسمبر الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبًا يتنافسون على 8 ملاعب في قطر.

وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.