حافظ مانشستر يونايتد على سجله المثالي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه 3-2 على مضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس لكن مدربه أولي جونار سولشاير شدد على أهمية تحسين النتائج على ملعبه لو أراد المنافسة على اللقب.
وانتصر يونايتد في جميع مبارياته الست خارج ملعبه وحصد عددًا أكبر من النقاط عما فعل في أولد ترافورد حيث فاز مرة واحدة عندما تغلب على وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي.
وقال سولشاير الذي يستضيف فريقه منافسه ليدز يونايتد يوم الأحد “نحن بحاجة إلى تحسين نتائجنا على أرضنا.
“بالتأكيد الأمر أصبح متشابهًا داخل وخارج الملعب في الظروف الحالية بسبب عدم وجود الجماهير ويبدو أننا سنواجه هذا الوضع لفترة أطول قليلًا، لكن يجب علينا التعود على أولد ترافورد أكثر من الملاعب الأخرى”.
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 23 نقطة متأخرًا بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر لكنه لعب مباراة واحدة أقل عن حامل اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير: التحسن في أولد ترافورد مفتاح عودة مانشستر يونايتد للمنافسة على الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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