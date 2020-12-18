امازون تفوز بحقوق دوري ابطال اوروبا في ايطاليا

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة “أمازون” اليوم الجمعة أنها تقدمت خطوة أخرى في عالم كرة القدم من خلال الحصول على الحقوق الحصرية لمباريات محددة ببطولة دوري أبطال أوروبا، في إيطاليا، لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر متحدث بإسم الشركة :”يسعدنا أن نقدم لعملائنا في إيطاليا مباريات القمة التي تقام مساء الأربعاء، اعتبارًا من 2021 .

وأضاف:”نعرف أن جماهير كرة القدم في إيطاليا من بين الجماهير الأكثر شغفًا في أوروبا، وسنعمل بجدية من أجل تقديم تجربة استثنائية في كرة القدم، تجعل الجماهير قريبة من الحدث.”

وأوضحت شركة أمازون أن العقد يتضمن 16 مباراة في دوري الأبطال إلى جانب مباراة كأس السوبر الأوروبي في كل موسم ، وسيجرى بث المباريات عبر منصة “أمازون برايم فيديو”.

وتجدر الإشارة إلى أن أمازون كانت حصلت في وقت سابق على حقوق بث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي الدوري الألماني (بوندسليجا).