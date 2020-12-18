شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» الزمالك يهزم بني سويف في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق بني سويف بنتيجة 3/صفر، في أولى مباريات الفريق بالدوري العام.

وجاءت نتائج الأشواط خلال المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك كالتالى: 25/14 25/17 25/13.

وأكد محمد اللقاني، المدير الفني للزمالك، أن الفوز اليوم يعتبر بداية جيدة، مشيدًا بأداء لاعبيه في بداية انطلاق المسابقة، وقال إنه ينتظر منهم الكثير للمنافسة على اللقب، مطالبًا بمساندة الجمهور الزملكاوي‏ للفريق.