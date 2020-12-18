شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المهندس أحمد مجاهد، رئيسًا للجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلفاً لعمرو الجنيني.

ويدير شؤون الاتحاد لجنة ثلاثية مؤقتة يرأسها «مجاهد» بجانب محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، حتى 31 يناير المقبل.

وفيما يلي نستعرض السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد المصري الجديد:

ولد «احمد مجاهد» في 27 مارس عام 1972 بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكيمياء.

ولمجاهد باع طويل في العمل الرياضي حيث تدرج من نادي الحامول إلى الجبلاية.

وشغل عضوية مجلس إدارة نادي الحامول ثم رئيسا للنادي في الفترة من 1995 حتي 2011

وبعد 16 عام قضاها في نادي الحامول، انتقل إلى أروقة لجبلاية ليعمل بها على مدار 7 سنوات (2012-2019)، واستطاع خلالها الفوز في انتخابات اتحاد الكرة مرتين في عام 2012 و2016.

كما عمل «مجاهد» كمتحدث رسمي باسم اتحاد الكرة، وشغل منصب عضو لجنة كاس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر.

كما شغل منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين، واستقال من عضوية اتحاد الكرة بعد كأس الامم الأفريقية 2019، لسوء نتائج المنتخب بعد خروجه من الدور 16.