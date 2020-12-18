شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: كورونا «خلّص» على جيل منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن منتخب الشباب واجه صعوبات كثيرة في تونس خلال بطولة شمال أفريقيا.
وقال «كمونة» في تصريحات لـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الوضع صعب للغاية، حتى بعد تقديم الاحتجاج، وربيع ياسين عانى كثيرًا في إعداد هذا المنتخب لمدة عامين، واتحاد الكرة أرسلوا الاحتجاج للكاف ولكن من وجهة نظري الوضع صعب».
وأضاف: «أشفق على لاعبي المنتخب، وفيروس كورونا اللعين أثر على الجميع، ولكن خلال مباراة الزمالك والرجاء كان نفس الموقف، والفريق الأبيض أعلن موقفه في تأجيل اللقاء للفريق المغربي حينها، وهذا الجيل انتهى رغما عنهم، كورونا خلص عليهم».
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