هدف محمد صلاح في شباك أتالانتا «الأفضل» لنادي ليفربول (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد هدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في شباك نادي أتالانتا الإيطالي، جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضي. وتنافس هدف صلاح الذي أحرزه في شباك أتالانتا في المباراة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع 3 أهداف للنجم البرتغالي ديوجو جوتا في شباك برايتون وليستر سيتي وأتالانتا أيضا، وهدف اللاعبة رينسولا بابجي في مرمى شيفيلد يونايتد. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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