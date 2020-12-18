شاهد.. قرار الفيفا بتعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية باتحاد الكرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرار تعيين اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة وتضم أحمد مجاهد رئيسا، وفى العضوية محمد الشواربى وأحمد عوض، وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.



بيان فيفا

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف وهى 31 يناير المقبل.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من : المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.