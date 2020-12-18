شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفض استقبال أهداف من الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة الأهلى وغزال المحلة بالتعادل السلبى بين الفريقين التي تجمعهما حاليًا على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

فى الدقيقة 3 شهدت أول هجمة خطرة للأهلى عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من محمود كهربا وتصدى لها محمد البشبيشي حارس مرمى المحلة، بعدها ظهر الحظر على الفريقين، وفى الدقيقة 8 بدأ المحلة يتخلى عن الحظر ويسعى لشن هجمات على مرمى محمد الشناوى إلا إنها تحطمت على أقدام مدافعى المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 10 كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلى بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، وسدد كهربا الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى البشبيشى، واستمرت بعدها محاولات المارد الأحمر لإحراز هدف التقدم وسط تراجع للمحلة.

فى الدقيقة 16 تعرض فتحى مبروك لاعب المحلة للإصابة وغادر أرض الملعب، وشارك جلال العقدة بدلاً منه، وفى الدقيقة 19 سدد أحمد الشيخ لاعب المحلة كرة صاروخية مرت أعلى مرمى الأهلى، بعدها كثف لاعبو الأحمر الضغط، وكاد كهربا أن يحرز هدف التقدم فى الدقيقة 24 إلا إن حارس المرمى أمسك بالكرة قبل أن يلتقطها كهربا، واستمرت محاولات الأهلى من الأطراف لتسجيل التقدم.

فى الدقيقة 32 شن خالد رسلان أخطر هجمات المحلة بعد أن راوغ مدافع المارد الأحمر وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلى، بعدها رد الأهلى بكرة عرضية متقنة من على معلول وكاد جيرالدو أن يسجل منها هدف التقدم إلا إنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة.

وفى الدقيقة 37 سدد محمود كهربا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها البشبيشى وارتدت لديانج قبل أن يتدخل دفاع المحلة ويحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 39 مرر معلول كرة عرضية أرضية مرت من أمام كهربا دون أن يسجلها فى المرمى، ثم سدد أفشة كرة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مرة أخرى حارس المرمى، وفى الدقيقة 43 هاجم المحلة الأهلى وسدد إسلام فؤاد كرة بعد المرور من الدفاع تصدى لها محمد الشناوى وتحولت لضربة ركنية أولى لأرجنتين مصر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.

وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.