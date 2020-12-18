المقاولون يشدد على الاجراءات الاحترازية قبل مواجهة النجم بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ان الفريق سيخضع لمسحة فيروس كورونا بعد غد الأحد حسبما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.
ونفى فتحي وجود حالات كورونا بالفريق باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي أجرى مسحة يوم مباراة وادي دجلة التي اقيمت الاربعاء الماضي بصورة شخصية بينما خضع باقي الفريق للتحاليل قبل المباراة ولم تثبت اي اصابات في الفريق.
واوضح فتحي أن الفريق مقبل على مواجهة افريقية مهمة وملتزم بالاجراءات المتبعة وسيخضع للمسحة يوم الاحد وحال وجود اصابات سيتم الاعلان عنها مهما كان عددها.
تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النجم الساحلى التونسى إلى القاهرة الأحد المقبل 20 ديسمبر، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يخضع الفريق التونسى للمسحة الطبية الرسمية من قبل الكاف في نفس يوم الوصول إلى القاهرة، للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء المرتقب.
ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب.
وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.
وتسعى كتيبة النحاس لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.
فى سياق متصل، أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وكان الجزيرى قد غاب عن مباراة المقاولون ووادى دجلة، والتى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى على استاد السلام وانتهت بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث خضع اللاعب لمسحة طبية وأكدت نتيجتها إصابته بالفيورس التاجى.
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