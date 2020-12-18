شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لجنة ثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه، أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.
كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.
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