شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دقائق فقط .. حسام عاشور يسجل أول مشاركة بقميص الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، مع فريقه الجديد الاتحاد السكندري، والتي أقيمت اليوم أمام سموحة، ليسجل المشاركة الأولى له بقميص زعيم الثغر.

وشارك عاشور في المباراة في الدقيقية 84، بدلاً من المهاجم خالد قمر.

وانتهت المبارة بتعادل الفريقين بعدف لكل منهما، وتقدم حسام حسن في الدقيقية 30 لسموحة، بعدها بأربع دقائق تعادل «رزاق سيسي» للاتحاد في الدقيقية 34،

وكان عاشور قد غاب عن قائمة زعيم الثغر في المباراة الماضية بالدوري، امام بيراميدز والتى انتهت بفوز النادي السكندري.

وترك كابتن النادي الأهلى سابقاً إلى ىفريق الاتحاد في الانتقالات الصيفية الماضية، مما أثار غضب الكثير من مشجعي القعلة الحمراء.