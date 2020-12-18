شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الطائرة الخاصة جاهزة للسفر إلى تونس في أي وقت لإعادة منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي إمكانية إرسال طائرة خاصة إلى منتخب الشباب المتواجد حاليًا في تونس لإعادة البعثة المصرية بعد إلغاء مباراتهم الثانية أمام تونس اليوم في دورة شمال افريقيا، موكدًا أن الوزارة جاهزة لكل السيناريوهات.

وأكد وزير الرياضة أن الطائرة جاهزة في أي وقت سيتم طلبها ستتحرك مباشرة إلى تونس لتقل البعثة والمنتخب، مؤكدًا أن الوزارة أجلت سفرالطائرة الخاصة الأيام الماضية للتمسك باخر امل للاعبين والمنتخب للمنافسة وتحقيق حلمهم وطموحهم في البطولة

وشدد الوزير على أنه يولي صحة وحياة لاعبي المنتخب عناية خاصة، ويكفيهم شرفًا إصرارهم علي خوض مباراة تونس بـ١٤ لاعبًا فقط، لكن لوائح البطولة والكاف حالت دون ذلك.

وأكد أنه فتح خط اتصال مع وليد العطار، المدير التنفيذي للجبلاية، لمتابعة الموقف أول بأول، وفور الاستقرار علي الموقف والقرار النهائي سيتماعلان موقف الوزارة بشكل رسمي.