شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة على أزمة منتخب الشباب بعد إلغاء مباراة تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه علي تواصل دائم مع بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليًا في تونس، للوقوف علي الموقف النهائي للبعثة المصرية، وإمكانية عودتها إلى القاهرة، أو استمرار تواجدها في تونس لاستكمال باقي مباريات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم.
وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم«: «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لم يعلن قراره النهائي بشأن نتيجة مباراة المنتخب اليوم مع نظيرة التونسي، والتي تم إلغائها رسميًا من جانب اللجنة الطبية المنوطة بمتابعة البطولة من جانب كاف«.
وتابع أشرف صبحي: «نحن علي تواصل مستمر مع البعثة وجمال محمد علي مندوب الجبلاية في تونس، والمرافق للبعثة، وجاهزون لجميع الاحتمالات«.
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