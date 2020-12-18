شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) غزل المحلة.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره غزل المحلة، على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف- بدر بانون- على معلول. الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- جيرالدو- ومحمد مجدي «قفشة»- محمود عبدالمنعم «كهربا». الهجوم: محمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د2: حارس المحلة يخرج من مرماه ويتصدى لانفراد محمد شريف من بينية كهربا د9: كهربا يهدر فرصة هدف ويضع الكرة بجوار القائم د17: خروج فتحي مبروك للإصابة ونزول جلال العقدة نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) غزل المحلة.. الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.