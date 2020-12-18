شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن آخر تطورات إصابة ألكانتارا: «كان علينا التعاقد معه في يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يتعجل عودة الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق إلى الملاعب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اقتراب عودته إلى تدريبات الفريق الجماعية.

كان لاعب الوسط قد شارك في مباراتين فقط منذ انضمامه لليفربول قادمًا من بايرن ميونخ في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في شهر أكتوبر.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، واصل تياجو التدرب منفردًا أمس، حيث قضى بعض الوقت في صالة الألعاب الرياضية، كما قام ببعض التدريبات على العشب.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن استعدادات الريدز لمواجهة كريستال بالاس غدًا، سئل يورجن كلوب عما إذا كان تياجو يرغب في العودة إلى الملاعب في أسرع وقت، وكانت إجابة المدرب الألماني كالتالي: «نعم، بكل تأكيد. لقد كنا نمزح في هذا الأمر، وقلت أننا ربما علينا أن نتعاقد معه ليلعب في شهر يناير!».

وأضاف: «إنه في حالة جيدة وبات قريبًا من العودة، ولكننا لن نتعجل عودته. من الجيد أن نراه يقوم ببعض التدريبات على العشب من جديد، ولكنه لم يعد إلى التدريبات الجماعية بعد، وهذه ستكون الخطوة الأخيرة».

وتابع: «سنرى كيف ستسير الأمور هذا الأسبوع لنحدد ما إذا كان سينضم إلى زملائه في التدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل. الصورة ليست واضحة بنسبة 100% الآن. سيكون عليه اجتياز بعض الاختبارات والقيام ببعض الأشياء المعينة على العشب قبل أن نتخذ هذا القرار».

واختتم: «الأمر نفسه أيضًا بالنسبة لميلنر وشاكيري و...إذا نسيت لاعبين آخرين فهذا ليس تقليلًا منهم، ولكننا نعاني من إصابات عديدة في الوقت الحالي».