شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الاتحاد وسموحة «1-1» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريقا الاتحاد السكندري وسموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثاني للدوري، اليوم الجمعة.
تقدم سموحة عن طريق حسام حسن، في الدقيقة 30، وبعدها بـ4 دقائق نجح رزاق سيسيه في إدراك التعادل للاتحاد السكندري.
وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده نقطة واحدة، وصل بها الاتحاد للنقطة الرابعة، ويأتي في المركز الرابع، بينما رفع سموحة رصيده للنقطة الثانية، في المركز التاسع.
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