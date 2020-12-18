طاقم تحكيم مغربي لمباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز بالكونفيدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي أمام بيراميدز في لقاء ذهاب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء يوم 22 ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا.
وأوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.
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