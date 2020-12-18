شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، مجموعة من الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم.

واستمع الوزير إلى رئيس لجنة المتطوعين حول توزيع المتطوعين على جميع الصالات المغطاة المقرر استضافة منافسات مونديال اليد بها، من حيث مجموعات المراسم والاستقبال، والمدرجات، ودخول الصالات، والإقامة، والانتقالات، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، وغيرها من المجموعات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وتحقيق النجاح لها في ظل تحديات فيروس كورونا الراهنة، مستعرضاً أعمال التطوير التي لحقت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وكذا إنشاء الصالات المغطاة ببرج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم المونديال ستعكس لدي المنتخبات المشاركة الصورة الذهنية حول جميع الشباب المصري، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم والأدوار المنوطة بهم.

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم تدريب المتطوعين في مونديال اليد على أيدي عدد من المتخصصين من وزارة الصحة حول آليات متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وزير الرياضة يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة