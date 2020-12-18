شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد «الأهلي we السلام»، منذ قليل، استعدادًا لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، فور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المواجهات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.
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