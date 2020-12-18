محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة.. وعودة ديانج وجيرالدو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب «الأهلي WE السلام»، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف- بدر بانون- على معلول. الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- جيرالدو- ومحمد مجدي «قفشة»- محمود عبدالمنعم «كهربا». الهجوم: محمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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