شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهدر فرصة التقدم للأهلى فى شباك المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود كهربا لاعب الأهلي فرصة حقيقية للتقدم لفريقه في شباك غزل المحلة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.

فيما أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي، و المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجائ تشكيل غزل المحلة كلآتي: محمد البشبيشي وهاني عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامي وفتحي مبروك، وخالد رسلان وأحمد الشيخ وإسلام فؤاد ويحيى حامد وخالد لطفي ومحمود صلاح.