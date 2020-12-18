شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. كان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

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