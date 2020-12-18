شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الضربات الثابتة سلاح المحلة أمام الأهلى لخطف الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، إن محمد شريف وكهربا لاعبا الأهلى يجيدان تسجيل الأهداف ولكن الأفضل وجود أنواع كثيرة من المهاجمين كمحطة وصانع ألعاب ولاعبين فى الصندوق، وأضاف فى الاستوديو التحليلى لمباراة الاهلى والمحلة على قناة on time sport1، ان تشكيل غزل المحلة هجومى والذى أنهى به اللقاء الماضي وسيبدأ بالضغط على الأهلى من وسط الملعب وسيتحرك فى المباراة "واحدة بواحدة" وهم من صنعوا الفارق ولا يوجد البديل الأنسب على الدكة وسيلعب بطريقة 4-3-2-1،

وتابع" الضربات الثابتة ستكون سلاح المحلة أمام الأهلى لخطف المباراة وسأحاول الحصول على أخطاء على منطقة الجزاء ومحاولة استغلالها واستغلال المساحات خلف على معلول للحصول على فرص خطيرة وعلى المحلة عدم تحضير الكرة فى وسط الملعب وعليهم اللعب كرات طويلة او على الأطراف".

استبعد الجهاز الفني للأهلي، عمرو السولية من تشكيل مباراة الفريق الأحمر ضد غزل المحلة، بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء، فيما دخل حمدي فتحي في التشكيل بدلا منه في التشكيل الأساسي، وأعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.

فيما أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي، و المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجائ تشكيل غزل المحلة كلآتي:

محمد البشبيشي وهاني عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامي وفتحي مبروك، وخالد رسلان وأحمد الشيخ وإسلام فؤاد ويحيى حامد وخالد لطفي ومحمود صلاح.