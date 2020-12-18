عصام الحضرى يهنئ محمد الشناوى بعيد ميلاده : كل سنة وأنت طيب يا عم الناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، النجم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 الموافق اليوم 18 ديسمبر.

ونشر الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة مع محمد الشناوى، وعلق قائلاً:"حبيبي يا شنو كل سنة وأنت طيب يا عم الناس و العمر كله ليك يا حبيبي في خير دايما و تألق يا رب بس خد بالك من 30 لـ 35 بيعدي ببطئ ومن 35 لـ 40 بيجري صاروخ أنا نصحتك وأنت حر خلي بالك".



عصام الحضرى

ويحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ32، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئي الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

محمد الشناوى من كنوز الأهلى خاصة أنه قدم أفضل مواسمه على الإطلاق محطماً الأرقام القياسية فى تاريخ الكرة المصرية فى الـ"كلين شيت" متتالى بالإيجبشيان ليج، وبفاصل من تصديات لا تنسى وركلات جزاء حاسمة منحت الاهلى دورى الابطال الافريقى التاسع فى تاريخه ليبقى أهم لاعب فى تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً.

وقدم الشناوى مستويات مميزة للغاية مع الأهلي، وساهم فى تتويج الأحمر بكل البطولات كان آخرها قيادة الأهلى للفوز بكأس مصر بركلات الترجيح على حساب طلائع الجيش فى المباراة النهائية.