شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وأباظة والنادرى فى تشكيل المحلة لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي: محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء :- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.فيما، أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.