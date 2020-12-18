شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب. ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.

وكشفت جوائز جلوب سوكر، والتى تقوم على تنظيمها دولة الإمارات بشكل سنوي، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل فى القرن الـ 21، والمقرر إقامتها فى 27 ديسمبر المقبل.

وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن الـ 21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.

تواجد النادى الأهلى في قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر، كأفضل نادى خلال القرن الـ 21، مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.

فيما ينافس الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21.