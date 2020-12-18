المقاولون العرب لمصراوي: لا توجد إصابات بكورونا في صفوفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

نفى محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ما أُشيع عن وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه.

وأضاف محمد عادل فتحي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعبون والجهاز الفني بخير ولا يعانون من أي إصابات، وهناك مسحة سيخضع لها اللاعبين يوم الأحد المقبل استعدادًا لمباراة النجم الساحلي".

وأتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، تصريحاته قائلاً:" كل ما يتردد عاري تماماً من الصحة والجميع بخير في الفريق".

ويلتقي نادي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل نظيره النجم الساحلي ببطولة الكونفيدرالية.