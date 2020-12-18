"كاف" يُعلن طاقم تحكيم لقاء بيراميدز أمام الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في لقاء ذهاب دور الـ٣٢ الأول من الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الاتحاد الليبي، يوم ٢٢ ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

وكان من المفترض أن يخوض بيراميدز مباراته الأولى ضد الاتحاد الليبي خارج ملعبه، إلا أنه تقرر إقامة المباراتين في مصر.

ووقع الاختيار على الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة تحكيميًا، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.

يذكر أن بيراميدز وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي وخسر على يد نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.