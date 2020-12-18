الكشف عن حكم مباراة الزمالك والغزالة في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا (حكم ساحة)، سفاري أوليفر ونجيلا جيليان (حكام مساعدين)، وكيبينحو نومبي (حكم رابع).

ويستضيف الزمالك الجولة كاملة في مصر بعد الاتفاق مع فريق الغزالة التشادي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يكون لقاء العودة في مصر أحد يومي 5 و 6 يناير المقبل.