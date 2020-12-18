السوق السعودي | هدف الهلال والنصر يحسم مستقبله مع جيانغسو!

يُعتبر الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، من أكثر اللاعبين الذين تردد اسمهم للانتقال إلى الهلال أو النصر خلال الفترة الماضية، وقد كشف وكيل أعمال اللاعب خلال الساعات الماضية عن قرار هام يتعلق بمستقبل محترف جيانغسو سونينغ الصيني.

وقال وكيل تيكسيرا أن موكله سيغادر جيانغسو سونينغ، بعد أن كان قريبًا من تجديد عقده مع الفريق، لعدة سنوات أخرى، مُشيرًا إلى أن اللاعب كان مستعدًا لتجديد عقده مع بطل الدوري الصيني، بنفس راتبه السابق، إلا أنه بعد قرار الاتحاد المحلي، بوضع سقف للرواتب، فإنه سيرحل عن البلاد، في يناير 2021.

وأعلن اتحاد الكرة الصيني تحديد حد أقصى لرواتب اللاعبين الأجانب، يقدر بـ3 ملايين يورو، بداية من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد فشل المنتخب في التطور، والاستفادة من الأجانب.

وكان الهلال قد حاول ضم تيكسيرا في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن اللاعب فضل وقتها، البقاء مع الفريق الصيني، حتى نهاية الدوري المحلي، قبل أن يتدخل النصر، في الصفقة، ويقدم عروض مغرية إلى اللاعب.

وكشف الإعلامي الصيني، فنغ تشن، أن تيكسيرا طلب الحصول على راتب سنوي قدره 14 مليون دولار، للموافقة على التجنيس وتجديد العقد مع جيانغسو سونينج، لكن قوبل ذلك بالرفض من إدارة النادي الصيني.

وظهر اللاعب بشكل رائع في الموسم الحالي، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، ويبلغ من العمر 30 عاما، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.

وفي الموسم الحالي لعب الجناح البرازيلي 20 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وبشكل عام لعب 153 مباراة مع جيانغسو سونينج الصيني، وأحرز 73 هدفًا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

ويستطيع تيكسيرا اللعب في أكثر من مركز، وقد لعب في مسيرته 113 مباراة كصانع ألعاب (72 هدف و20 أسيست)، و72 مباراة كمهاجم (36 هدف و16 أسيست)، و46 مباراة كجناح أيسر (17 هدف و17 أسيست)، و32 مباراة كجناح أيمن (15 هدف و3 أسيست).

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